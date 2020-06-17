В России разработали новую систему мониторинга автодорог

Специалисты Тюменского индустриального университета разработали новую систему мониторинга автодорог.

Суть новой системы в том, что контроль за автодорогами осуществляется из космоса. Метод дистанционного спутникового мониторинга позволяет расшифровать спутниковое изображение путем визуального определения плотности и интенсивности дорожного движения.

Для того, чтобы получить информацию по спутников, задействуются ресурсы, которые предоставляют поставщики картографических услуг.

Система способна автоматически определить:

типы автомобилей;

режим движения;

влияние технических условий.;

влияние природных факторов.

Преимущество нового метода в том, что он быстрее и точнее, чем существующие аналоги, может обрабатывать данные. Кроме того, эксплуатация нового способа в 400 раз дешевле, чем те, которые используются сегодня.

Ранее директор Института свободы Фёдор Бирюков заявил, что без развитой дорожной инфраструктуры у России нет будущего.