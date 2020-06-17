В Израиле разработали новую технологию прослушки

В Израиле разработали новую методику, которая позволяет прослушивать разговоры людей. Для этого нужна обычная люстра или лампочка.

Принцип работы устройства под названием "Lamphone"

Основные элементы устройства — это электрооптический датчик, изучающие сигналы ноутбук и телескоп, который позволяет делать обзор помещения в пределах нескольких сотен метров.

Когда в диапазон светильника попадают звуковые волны, он начинает вращаться. Для того чтобы подслушать разговор, нужно чтобы лампа находилась в пределах видимости.

Инженеры утверждают, что устройство даже может "поймать" звук, воспроизведенный в здании, расположенном на большом расстоянии.

Но пока специалисты не могут объяснить, что будет, если в помещении появится зафиксированный источник света.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Саудовской Аравии разработали систему передачи данных под водой. Новая технология позволит улучшить связь водолазов и подводных лодок при отправке данных на поверхность.