В Роскачестве заявили о том, что данные, которые хранят системы "умного" дома, могут навредить его хозяину, если попадут в руки хакера.

"Все устройства умного дома могут быть соединены в единую систему, а та в свою очередь должна быть связана с вашим смартфоном и компьютером. Таким образом, если хакер или вирус сумели проникнуть в любом месте через уязвимости, они, с высокой вероятностью, смогут захватить и все остальные устройства по цепочке", — говорится в материалах организации.