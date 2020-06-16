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В школах России установят "умные" камеры

Наука » Технологии

Камеры с функцией распознавания лиц появятся в российских школах. Это сделает образовательный процесс более безопасным.

Техника разработана в России и будет установлена в школах к 2024 году.

"Камеры российской разработки позволяют гарантировать превосходные характеристики получаемого видеоизображения и ослабить зависимость от зарубежных разработок и поставок оборудования", — отметила гендиректор портфельной компании фонда "Роснано" "Элвис-НеоТек" Александра Ракутина.

Камеры установят на входе и выходе. Также они появятся в учебных классах, чтобы упростить образовательный процесс при переходе на дистанционный формат.

Сейчас такие устройства есть уже в полутора тысячах школ. В течение ближайших четырех лет их оборудуют в 43 тысячах образовательных учреждений.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Подмосковье камеры наблюдения помогут бороться с вандалами. Их установят на комплексах видеофиксации нарушений на дорогах. Отмечается, что там, где есть камеры, личности вандалов удалось установить в 90% случаев.

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