Древние люди употребляли в пищу змей и ящериц

Израильские археологи обнаружили первые доказательства того, что древние люди около 15 тысяч лет употребляли в пищу ящериц и змей.

Специалисты проводили раскопки на одном из участков в районе горы Кармель и нашли огромное количество костей рептилий на полах жилищ.

"Из исторических источников мы знаем, что в средние века люди ели змей, но до сих пор не было никаких доказательств того, что они это делали 15 тысяч лет назад. Вполне возможно, что с помощью разработанного нами метода мы найдем еще более ранние свидетельства этого", — сообщил один из исследователей Реувен Йешурун.

По словам ученых, рептилий ели представители натуфийской культуры, которая зародилась в этом районе около 14,5-15 тысяч лет назад.

Для того, чтобы получить доказательства того, древние люди употребляли в пищу ящериц и змей, они провели эксперимент. Ученые имитировали процесс приготовления, а потом сравнивали современные кости с древними. В результате выяснилось, что древние люди употребляли в пищу рептилий. Специалисты даже смогли определить некоторые виды.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что древние австралийцы сосуществовали с огромными кенгуру и ящерицами.