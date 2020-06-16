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Чем занимаются спутники-инспекторы? - комментарий эксперта

Наука

"Роскосмос" получил патент на способ запуска спутника-инспектора, который должен будет следить за другими космическими аппаратами, оставаясь при этом незамеченным. О том, какие задачи поможет решить спутник-инспектор, рассказал военный эксперт, специалист в области применения Воздушно-космических сил Алексей Петрович Леонков.

"Любые искусственные спутники Земли рано или поздно обнаруживаются, как бы они ни прятались. Космической технологии стелс не существует. Другое дело, за кого выдают себя эти спутники. Рано или поздно это тоже изучается. Мы понимаем, что находится на орбите: спутник связи, спутник, который занимается дистанционным зондированием Земли, спутник, который занимается ретрансляцией или спутник, который занимается разведкой. Есть известные системам признаки, которые наблюдают за космическим пространством и среди множества тел, которые сейчас вращаются вокруг нашей Земли на различных орбитах, определяют спутники, а также определяют космический мусор. Также они определяют те ситуации, когда космический мусор неожиданно начинает шевелиться.

Спутник может быть выведен на орбиту как спутник и вести себя, например, как спутник связи. Но в определенный момент он может заниматься инспектированием, например, нашей группировки. Спутники, которые оказываются на орбите, например, могут выходить на определенные отказы, которые можно устранить либо с Земли, если это программное обеспечение и так далее, либо нужно непосредственное вмешательство в космосе.

Спутники-инспекторы будут помогать космонавтам

Ежедневно наши космонавты на Международной космической станции выполняют какие-то работы по ремонту. Но большинство спутников оказываются без такого рода поддержки. И представьте, появляется такой спутник-инспектор, который обследует такие спутники и с помощью манипулятора или еще каких-то средств устраняет эту неисправность.

Например, спутник повстречался с неким объектом под названием космический мусор и повредил панели, которые питают его электроэнергией. Уровень электроэнергии от солнечной панели снизился, и поэтому аппаратура не выходит на рабочий режим и находится в режиме экономии, то есть спутник живой, но работать он не может. Подлетел к нему такой спутник-инспектор, одну панельку отстыковал, а другую пристыковал, если у него есть некий расходный материал, который этим будет заниматься, то есть произвел определенные манипуляции на орбите под управлением человека с Земли и восстановил работоспособность этого спутника.

Также он может определить, почему произошла неисправность, которая привела из строя этого спутника. Проинспектировал, это был космический мусор или объект был поврежден искусственно с помощью какого-то враждебного спутника. Такого рода функцию спутники-инспекторы могут выполнять", — заключил эксперт.

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