В Санкт-Петербурге вандалы повредили скульптуру коня на Аничковом мосту. О том, есть ли необходимость установить дополнительные камеры видеонаблюдения для защиты произведений искусства от действий вандалов, рассказал немецкий журналист, издатель путеводителя по Петербургу Лотар Деег.

"Мне кажется, что в этом городе и так много камер, они висят на всех перекрестках, поэтому легко можно найти нужные видеозаписи. Тем более, что это случилось как раз на Аничковом мосту, это же перекресток, центр города.

Я думаю, что эти камеры там установлены. Как и у Медного всадника или Вечного огня. Это те места, которые действительно страдают. Я думаю, что камеры там, конечно, есть. Может быть, не специально для этого памятника, а для контроля общей обстановки и дорожного движения. Камер в Петербурге очень много, если внимательно посмотреть, то они висят на каждом углу.

Соответственно, требуется участие следственных органов, чтобы установить личности вандалов. Я думаю, их смогут найти", — заключил эксперт.