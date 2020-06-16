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Создан противовирусный раствор для ткани на основе наносеребра

Наука » Технологии

Российские ученые создали противовирусный раствор для ткани на основе наносеребра. Он не смывается в течение длительного времени.

"В процессе создания антивирусной пропитки наночастицы серебра усилили полимерами, обладающими антимикробными свойствами", — пояснил заведующий лабораторией химии и технологии модифицированных волокнистых материалов Института химии растворов РАН Андрей Морыганов.

Ткань, обработанная раствором, гарантирует 100-ную инактивацию вируса, он не сможет восстановить свою жизнеспособность.

Специалистами уже созданы первые партии носков, пропитанные этим раствором.

Российский препарат не имеет аналогов в мире. Процесс производства противовирусного раствора довольно прост, препарат сравнительно недолго синтезируется при комнатной температуре и способен сохранять свои противовирусные свойства в течение нескольких месяцев. Ткань может выдержать более 20 стирок.

Пропитку можно наносить на ткань, марлю или любое текстильное изделие.

На данный момент выпустили несколько сотен метров антивирусной ткани, из которой сшили защитные маски.

Ранее врач-хирург объяснил, как правильно надевать медицинскую маску.

 

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