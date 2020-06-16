Птицы и рыбы могут различать цвета, недоступные зрению человека

В ходе экспериментов с колибри ученые пришли к выводу, что птицы, а также рептилии, амфибии и даже рыбы способны различать оттенки, которые недоступны для зрения человека.

Пернатые воспринимают пять неспектральных цветов

В глазах человека есть колбочки, отвечающие за восприятие цвета. Человек может видеть чистые и смешанные оттенки.

В процессе исследований ученые выяснили, что в глазах птиц, рыб, рептилий и амфибий есть дополнительные колбочки. Именно они отвечают за ультрафиолетовые волны.

Для диких колибри были установлены кормушки с простой и подслащенной водой. Птицам больше понравилось сладкое угощение.

Ученые перемещали кормушки таким образом, чтобы пернатые могли различать их только по цветам. Рядом с каждой кормушкой были установлены ультрафиолетовые излучатели.

В результате оказалось, что колибри видят пять специфических оттенков:

ультрафиолетовый+зеленый;

ультрафиолетовый+красный;

ультрафиолетовый+желтый;

ультрафиолетовый+пурпурный.

По словам исследователей, предки человека вели ночной образ жизни, поэтому у них со временем исчезли два вида колбочек. Потом у приматов снова появился один вид, но цветовое зрение человека осталось более бедным, чем у многих живых существ.

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