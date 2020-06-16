В ходе экспериментов с колибри ученые пришли к выводу, что птицы, а также рептилии, амфибии и даже рыбы способны различать оттенки, которые недоступны для зрения человека.
В глазах человека есть колбочки, отвечающие за восприятие цвета. Человек может видеть чистые и смешанные оттенки.
В процессе исследований ученые выяснили, что в глазах птиц, рыб, рептилий и амфибий есть дополнительные колбочки. Именно они отвечают за ультрафиолетовые волны.
Для диких колибри были установлены кормушки с простой и подслащенной водой. Птицам больше понравилось сладкое угощение.
Ученые перемещали кормушки таким образом, чтобы пернатые могли различать их только по цветам. Рядом с каждой кормушкой были установлены ультрафиолетовые излучатели.
В результате оказалось, что колибри видят пять специфических оттенков:
По словам исследователей, предки человека вели ночной образ жизни, поэтому у них со временем исчезли два вида колбочек. Потом у приматов снова появился один вид, но цветовое зрение человека осталось более бедным, чем у многих живых существ.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Новой Зеландии обнаружили птицу, способную впадать в спячку.
Обстоятельства смерти Юлии Норкиной до сих пор вызывают ряд вопросов и обсуждений.