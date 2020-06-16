В Сеть попали данные миллионов пользователей интернет-магазинов

Специалисты по кибербезопасности из Cyble Research Team обнаружили в интернете выставленную на продажу базу данных. В ней была информация о миллионах пользователей Интернета.

По словам экспертов, в базе содержится информация об аккаунтах на различных сайтах. Большая часть аккаунтов была создана много лет назад.

Разработчики обнаружили в базе данные:

300 миллионов пользователей AliExpress;

145 миллионов пользователей Ebay;

77 миллионов пользователей Sony PlayStation Network;

35 миллионов пользователей Steam (Valve).

Как защитить персональные данные?

Специалисты советуют никогда не отправлять личную информацию по электронной почте или SMS, создавать сложные пароли, использовать автоматическое обновления программ на компьютере и телефоне, а также установить антивирус.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что хакеры могут взломать каждое второе банковское приложение.