Специалисты по кибербезопасности из Cyble Research Team обнаружили в интернете выставленную на продажу базу данных. В ней была информация о миллионах пользователей Интернета.
По словам экспертов, в базе содержится информация об аккаунтах на различных сайтах. Большая часть аккаунтов была создана много лет назад.
Разработчики обнаружили в базе данные:
Специалисты советуют никогда не отправлять личную информацию по электронной почте или SMS, создавать сложные пароли, использовать автоматическое обновления программ на компьютере и телефоне, а также установить антивирус.
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