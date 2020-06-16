В WhatsApp запустили функцию денежных переводов

В приложении WhatsApp появилась функция денежных переводов.

Но пока опция доступна только для жителей Бразилии. Пользователи этой страны смогут отправлять и получать деньги с помощью сервиса Facebook Pay.

Почему Бразилия?

Специалисты аргументировали свой выбор тем, что в Бразилии сосредоточены более 10 млн компаний малого и микробизнеса, которые активно пользуются мессенджером для ведения дел.

Денежные переводы выполняются и отображаются прямо в чате WhatsApp. Для подтверждения платежа нужно ввести шестизначный пин-код или использовать отпечаток пальца.

Разработчики считают, что процесс упрощения платежей призван привлечь большее количество компаний в цифровую экономику. Переводы будут бесплатны для физических лиц, а юридическим лицам нужно будет оплачивать сервисный сбор.

Специалисты популярного мессенджера WhatsApp приступили к тестированию новой функции. Совсем скоро WhatsApp можно будет использовать как со смартфона, так и с планшета.