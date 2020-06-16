В Саудовской Аравии разработали систему передачи данных под водой

Известно, что радиоволны плохо распространяются под водой, что заметно затрудняет связь водолазов и подводных лодок при отправке данных на поверхность.

В 2018 году в Саудовской Аравии в Университете науки и техники имени короля Абдаллы была разработана система подводной беспроводной оптической связи, позволяющая передавать HD-видео в воде. Это система была положена в основу технологии Aqua-Fi.

Как работает Aqua-Fi?

Дайвер передает фото- или видеоинформацию со смартфона, который помещен в защитный чехол. Сначала она транслируется в виде радиоволн на небольшое устройство, которое находится рядом с ним на баллонах с воздухом.

Затем с помощью микрокомпьютера этого устройства информация преобразуется в серию световых импульсов, после чего происходит передача импульсов на приемник встроенным 520-нанометровым лазером или массивом зеленых светодиодов.

Светодиоды передают данные на небольшие расстояния, а лазер может передавать их намного дальше.

На поверхности закодированные импульсы попадают на фотоприемник, который находится в нижней части судна, после чего преобразуются в обычные фотографии или видео с помощью подключенного ПК. После этого файлы можно загрузить в Сеть через спутник.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские ученые создали радиомаяк для связи с космонавтами.