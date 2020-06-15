"Яндекс" запустил онлайн-сервис видеозвонков

"Яндекс" запустил сервис видеозвонков под названием "Яндекс. Телемост". С его помощью пользователи смогут быстро провести в удаленном формате встречу или пообщаться с друзьями. Большое преимущество в том, что время разговора при этом не ограничено.

Для того чтобы воспользоваться новой функцией, пользователю не придется устанавливать приложение. Все будет работать в "Яндекс. Браузере" и Chrome, а также в таких приложениях, как "Яндекс. Диск" и "Яндекс. Почта".

В перспективе планируется, что сервис будет доступен и в других браузерах.

Ранее социальная сеть "ВКонтакте" объявила о том, что скоро запустит групповые видеозвонки. Сначала одновременно смогут созваниваться до восьми человек. В будущем количество пользователей планируется увеличить.

В период самоизоляции видеозвонки стали пользоваться большой популярностью, так как только так можно было пообщаться в друзьями и близкими, а также проводить встречи с коллегами.