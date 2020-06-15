Палеонтологи обнаружили крокодилов, ходивших на двух лапах

Ученые из США провели исследование, в результате которого они выяснили, что некоторые представители древних крокодилов могли передвигаться на двух лапах.

Палеонтологи проводили раскопки в Южной Корее. Они изучили отпечатки конечностей древних крокодиломорфов возрастом 100 млн лет.

Сначала ученые решили, что найденные следы принадлежат птерозаврам. Но потом они выяснили, что это следы лап древних крокодилов. По словам палеонтологов, древние рептилии достигали трех метров в длину.

Однако отпечатки передних лап не былио найдены. Изучив большое количество отпечатков, оказалось, что следов передних конечностей не было. Вместе с тем останки древних крокодилов ученые обнаружили без особого труда. ﻿

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