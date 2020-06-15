В WhatsApp тестируют доступ с нескольких устройств одновременно

Специалисты популярного мессенджера WhatsApp приступили к тестированию новой функции. Совсем скоро WhatsApp можно будет использовать как со смартфона, так и с планшета.

Сообщается, что учетная запись WhatsApp будет доступна одновременно с четырех устройств. Пока функция в разработке, но в ближайшее время она появится в бета-версии. Точная дата запуска пока неизвестна.

Появление этой функции пользователи ждут еще с 2009 года. На данный момент синхронизация между устройствами с одновременным доступом к WhatsApp не предусмотрена. Пользователи могут подключиться к учетной записи в WhatsApp только с одного устройства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что разработчики WhatsApp добавили в мессенджер новую функцию. Суть обновления в том, что оно позволит пользователям увеличить число участников в групповых видеочатах до 8 человек (раньше количество абонентов в чате было ограничено 4 пользователями).