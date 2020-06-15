Арабские Эмираты "замахнулись" на Марс

Объединенные Арабские Эмираты готовятся к запуску "первой межпланетной миссии арабского мира", до запланированного старта которой осталось меньше месяца.

Проект" Марс надежды", который должен быть запущен 15 июля, находится в стадии подготовки ОАЭ с 2014 года и, по словам руководителя проекта Омрана Шарафа, рассматривается как неотъемлемая часть долгосрочного экономического развития страны:

"Мы выйдем на орбиту Марса в феврале следующего года, — это вопрос выживания и будущего всего Ближнего Востока", — заявил Шараф.

Зачем нужна экспедиция на Марс

По его словам, цель миссии — не высадиться на Марс, а выйти на орбиту планеты, чтобы изучить динамику ее атмосферы в течение всего марсианского года (687 земных дней — Прим.ред.) и сформировать более полную картину климата "космического соседа".

Перед учеными поставлена задача:

узнать больше о том, что привело к потере атмосферы Марса, включая исчезновение водорода и кислорода на поверхности.

"Мы изучаем планету, которая выглядит так, как будто она очень похожа на нашу, но претерпела какие-то глобальные изменения, после которых больше не может иметь воду — один из основных строительных блоков жизни", — сказал заместитель руководителя проекта и министр по передовым наукам Сара аль-Амири.

Арабы не одиноки

"Полученные аппаратами станции данные распределят между 200 научно-исследовательскими институтами, в том числе НАСА", — подчеркивают в Центре подготовки в ОАЭ.

К слову, снарядить ракеты на Марс планируют не только в Арабских Эмиратах: аналогичные миссии отправятся на Красную планету из Китая и США.

Почему ОАЭ — особое внимание

Миссия на Марс станет первым масштабным космическим проектом Объединенных Арабских Эмиратов. Напомним, сама страна — очень молодая — она существует всего лишь 50 лет. И до недавнего времени там была рудиментарная инженерная и научная базы.

Поэтому внеземные амбиции ОАЭ замечательны уже сами по себе.

"Почти 50% миссий на Марс заканчиваются неудачей, — сказал Шараф, — и гарантировать успех не возьмется никто, но мы стараемся снизить шанс на неудачу и многократно тестируем системы аппаратов. Для ученых, занятых в проекте, как и для руководства страны, это очень важная программа: мы мечтаем отпраздновать нашу 50-летнюю годовщину 2 декабря 2021 года сообщением о том, что достигли Марса".

Руководитель проекта особо подчеркнул, что

"это будет послание не только для эмиратской молодежи, но и для всей арабской молодежи: в регионе проживает более 1 млн молодых людей. Это регион, который более 800 лет назад был генератором знаний, примером сосуществования и сотрудничества людей разных вероисповеданий. Мы пошли назад, когда мы перестали это делать".

Опыт работы в космосе у ОАЭ есть: