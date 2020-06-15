Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Захарова объяснила, зачем в МИД России вызвали чешского посла
В Волгограде задержан подросток, готовивший вооруженную атаку на школу
Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии за шпионаж
Эксперт: идею Жириновского о зарплате в России реализовать невозможно
Виктория Боня рассказала, что научилась готовить в 40 лет
В 18 регионах России больше сотни новых случаев коронавируса
В Волгограде задержали школьника за подготовку массового убийства
Опубликована сумма, которую потратил Басков, чтобы оставаться "няшкой"
Новый вид топлива: ученые смогли сжечь алюминий в воде 

Арабские Эмираты "замахнулись" на Марс

Наука

Объединенные Арабские Эмираты готовятся к запуску "первой межпланетной миссии арабского мира", до запланированного старта которой осталось меньше месяца.

Проект" Марс надежды", который должен быть запущен 15 июля, находится в стадии подготовки ОАЭ с 2014 года и, по словам руководителя проекта Омрана Шарафа, рассматривается как неотъемлемая часть долгосрочного экономического развития страны:

"Мы выйдем на орбиту Марса в феврале следующего года, — это вопрос выживания и будущего всего Ближнего Востока", — заявил Шараф.

Зачем нужна экспедиция на Марс

По его словам, цель миссии — не высадиться на Марс, а выйти на орбиту планеты, чтобы изучить динамику ее атмосферы в течение всего марсианского года (687 земных дней — Прим.ред.) и сформировать более полную картину климата "космического соседа".

Перед учеными поставлена задача:

  • узнать больше о том, что привело к потере атмосферы Марса, включая исчезновение водорода и кислорода на поверхности.

"Мы изучаем планету, которая выглядит так, как будто она очень похожа на нашу, но претерпела какие-то глобальные изменения, после которых больше не может иметь воду — один из основных строительных блоков жизни", — сказал заместитель руководителя проекта и министр по передовым наукам Сара аль-Амири.

Арабы не одиноки

"Полученные аппаратами станции данные распределят между 200 научно-исследовательскими институтами, в том числе НАСА", — подчеркивают в Центре подготовки в ОАЭ.

К слову, снарядить ракеты на Марс планируют не только в Арабских Эмиратах: аналогичные миссии отправятся на Красную планету из Китая и США.

Почему ОАЭ — особое внимание

Миссия на Марс станет первым масштабным космическим проектом Объединенных Арабских Эмиратов. Напомним, сама страна — очень молодая — она существует всего лишь 50 лет. И до недавнего времени там была рудиментарная инженерная и научная базы.

Поэтому внеземные амбиции ОАЭ замечательны уже сами по себе.

"Почти 50% миссий на Марс заканчиваются неудачей, — сказал Шараф, — и гарантировать успех не возьмется никто, но мы стараемся снизить шанс на неудачу и многократно тестируем системы аппаратов. Для ученых, занятых в проекте, как и для руководства страны, это очень важная программа: мы мечтаем отпраздновать нашу 50-летнюю годовщину 2 декабря 2021 года сообщением о том, что достигли Марса".

Руководитель проекта особо подчеркнул, что

"это будет послание не только для эмиратской молодежи, но и для всей арабской молодежи: в регионе проживает более 1 млн молодых людей.

Это регион, который более 800 лет назад был генератором знаний, примером сосуществования и сотрудничества людей разных вероисповеданий. Мы пошли назад, когда мы перестали это делать".

Опыт работы в космосе у ОАЭ есть:

  1. ОАЭ уже запустили четыре спутника наблюдения Земли: сначала совместно с Южной Кореей, потом — самостоятельно,
  2. В прошлом году отправили астронавта Хаззаа аль-Мансури, своего первого человека в космосе, на Международную космическую станцию.
Последние материалы
Виктория Боня рассказала, что научилась готовить в 40 лет
Арабские Эмираты "замахнулись" на Марс
В 18 регионах России больше сотни новых случаев коронавируса
В Волгограде задержали школьника за подготовку массового убийства
Опубликована сумма, которую потратил Басков, чтобы оставаться "няшкой"
Новый вид топлива: ученые смогли сжечь алюминий в воде 
Украинский волейболист Пашицкий получил российское гражданство
Палеонтологи обнаружили зубы млекопитающего возрастом 74 млн лет
Коронавирус в России: еще 8,2 тысячи инфицированных
Наталья Орейро подала документы на получение российского гражданства
Популярное
Российский шоу-бизнес
Друг Норкина рассказал, что стало с телеведущим после трагедии

Близкий друг семьи Норкиных Евгений Спицын рассказал, что происходит с телеведущим после смерти его супруги.

Друг Норкина рассказал, что стало с телеведущим после трагедии
Поклонники Расторгуева считают, что певец смертельно болен
Российский шоу-бизнес
Поклонники Расторгуева считают, что певец смертельно болен
Российский шоу-бизнес
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Российский шоу-бизнес
Бросивший сцену Влад Сташевский резко сменил имидж
Василий Амирджанов Патрушев обвиняет Запад в подрыве народного единства Василий Амирджанов Руслан Веснянко Донбасский тупик "нормандского формата" Руслан Веснянко Игорь Буккер Что нового мы знаем про динозавров Игорь Буккер
Комментарии
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Патрушев обвиняет Запад в подрыве народного единства
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Соседка Ефремова утверждает, что ДТП с артистом подстроено
Русскую девушку уволили в США за отказ преклонить колено
Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной
Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от денег
В штате Вашингтон создали Американскую народную республику
Путин рассказал об ответе России на гиперзвуковое оружие
Швейцарцы ищут владельца "золотой сумки", оставленной в поезде
В Белоруссии расскажут о фактах вмешательства во внутренние дела
Ракетный инженер и писатель-фантаст Сухинов нашел доказательства НЛО
Ведущая программы на радио "Эхо Москвы" просит прощения за фейк
Друг Лолиты Милявской рассказал о её общении с мальчиками по вызову
Путин рассказал об ответе России на гиперзвуковое оружие
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ