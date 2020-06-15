"Роскосмос" получила патент на способ запуска спутника-инспектора, который должен будет следить за другими космическими аппаратами, оставаясь при этом незамеченным.
"Примером таких ситуаций может служить сближение с космическим аппаратом с целью выявления его предназначения, оценки технических характеристик или поиска новых технологических решений", — говорится в описании к патенту.
Специалисты "Роскосмоса" придумали такой способ запуска, который позволяет вывести спутника-инспектора на орбиту ниже, чем спутник-цель. Таким образом объект можно лучше разглядеть на фоне звездного неба.
Спутники-инспекторы представляют собой космические аппараты, которые могут перемещаться по орбите и удаленно проводить техническую диагностику с других спутников.
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