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Новый вид топлива: ученые смогли сжечь алюминий в воде 

Наука » Технологии

В России разработана технология сжигания алюминия в воде, причем данный метод не требует никаких дополнительных химических добавок.

На базе Объединенного института высоких температур РАН было проведено исследование, в результате которого специалистам удалось выяснить, что при одинаковой температуре алюминий более эффективно окисляется в паре, чем в жидкой воде.

"В паре при температуре от 250 °C до 400 °C в час сгорает около 1 см алюминиевого бруска. В результате этой реакции выделяется чистый водород, который можно использовать в качестве топлива", — сообщили специалисты.

На основе данной методики могут быть созданы инновационные энергетические установки. В перспективе они могут стать заменой бензиновых и дизельных двигателей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что согласно договору, заключенному между машиностроительным заводом им. А. М. Макарова, государственным предприятием Украины, и российским концерном "Альфа — Металл", Россия будет поставлять "соседям" алюминий.

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