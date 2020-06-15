Палеонтологи обнаружили зубы млекопитающего возрастом 74 млн лет

Палеонтологи обнаружили в Чили удивительную находку — зубную пластину млекопитающего возрастом 74 млн лет. По словам ученых, это самый древний артефакт среди подобных находок на территории Южной Америки.

Специалисты провели анализ, который показал, что находка относится к Magallanodon baikashkenke — одному из родов млекопитающих мелового периода. Существо является подвидом вымершей группы гондванатериев.

"Животное имеет черты сумчатых и млекопитающих, откладывающих для размножения яйца", — сообщил исследователь Александр Варгас.

Он считает, что это новый уровень эволюции: само существо не относилось к грызунам, но структура зубов похожа на зубную пластину грызуна. Специалисты планируют продолжить исследования.

Группа гондванатериев обитала на территории суперконтинента Гондваны, который располагался в южной части континента.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Рязанской области нашли зубы древних акул.