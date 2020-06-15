Гранат способен стабилизировать кровяное давление

От высокого давления в мире страдает большое количество людей. Если не следить за своим рационом, это ухудшит состояние здоровья.

Что поможет справиться с гипертонией?

Продукты, которые человек употребляет в пищу, могут как снижать, так и повышать его давление. Например, переизбыток соленой пищи — один из самых вредных способов питания для людей, страдающих гипертонией. Это связано с тем, что соль задерживает в организме воду, которая повышает давление.

Если же включить в свой рацион некоторые плоды, например, гранат, уровень давления будет снижаться.

Ученые провели эксперимент. Они изучили воздействие этих плодов на скорость пульсовой волны, кровяное давление и антиоксидантный статус в плазме. Участники исследования употребляли 330 мл гранатового сока ежедневно в течение месяца.

В результате у них снизилось артериальное давление.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что гранаты относятся к тем плодам, которые могут снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, так как они содержат антиоксидантные полифенолы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что черника, грецкие орехи и семечки помогают снизить давление.