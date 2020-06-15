Специалисты из Вильнюсского университета в Литве обнаружили общую могилу эпохи Средневековья и провели ДНК-исследование. Оказалось, что в могиле находятся останки женщины, умершей от тропического сифилиса.
Литовские ученые совместно с коллегами из Германии провели идентификацию останков людей, ставших жертвой чумы. В результате им удалось получить больше информации о состоянии их здоровья.
"Одна из женщин страдала фрамбезией — тропическим сифилисом, в настоящее время данное заболевание распространено в некоторых странах Африки", — сообщил профессор Римантас Янкаускас.
На основании полученных данных специалисты сделали вывод о том что современные виды сифилиса сформировались около 1 тыс. лет назад.
Ученые отмечают, что возбудитель тропического сифилиса эпохи Средневековья не сильно отличается от современного вируса.
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