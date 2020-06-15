Человека можно погрузить в такую же спячку, как у медведей

Ученые из Японии и США, независимо друг от друга, обнаружили в головном мозге человека "тумблер", с помощью которого можно останавливать и снова запускать жизненные процессы.

Оказалось, в мозге есть группа нейронов, расположенных в гипоталамусе, которые являются своеобразными "переключателями".

Специалисты провели эксперимент на грызунах.

"Крысы и мыши от холода и голода впадают в состояние, близкое к спячке. У них снижается температура тела и замедляется процесс обмена веществ. То же самое происходит при искусственной активации нейронов в гипоталамусе. А блокировка нейронов — возбуждает", — сообщили ученые.

Исследователи не исключают, что испытания будут проводиться и на людях. Врачи считают, что данное состояние можно будет использовать при транспортировке заболевших или травмированных. Это поможет доставлять больных до места медицинской помощи, помогая при этом избежать необратимого повреждения органов.

В прошлом году американские врачи впервые смогли ввести пациента в состояние анабиоза. При этом работа мозга на этот период была полностью прекращена.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Новой Зеландии обнаружили птицу, способную впадать в спячку.