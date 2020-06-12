Youtube начал борьбу с расизмом

Темнокожим блогерам помогут развиться на YouTube. Так Google, которой принадлежит видеохостинг, решила бороться с расизмом.

Одним из шагов станет создание специального фонда для темнокожих блогеров.

"Сегодня мы объявляем о долгосрочном фонде на 100 миллионов долларов, предназначенном для того, чтобы усилить и развить голоса чернокожих авторов и творческих личностей и расширить распространение их материалов", — сообщается в блоге владельцев хостинга.

Фонд будет финансировать мероприятия. Первым из них станет "Bear Witness, Take Action". В его рамках пройдут музыкальные выступления, дискуссии, в которых поучаствуют известные медиаперсоны и авторы платформы. Мероприятие состоится 13 июня. Собранные деньги передадут некоммерческой организации Equal Justice Initiative.

Проблемам расового неравенства YouTube посвятит весь июнь. На официальном канале платформы будут идти образовательные видео, будут освещены протестные акции, которые проходят в мире.

Бороться с расизмом намерена и Apple. Компания выделила на свою программу 100 миллионов долларов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что из "Яндекс.Такси" уволили водителя, который отказал в поездке темнокожему пассажиру.