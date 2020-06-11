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Археологи нашли в Новгороде печать великого князя Симеона Гордого

Наука

В ходе раскопок возле академического театра драмы в Новгородской области археологи обнаружили печать Симеона Гордого.

По словам специалистов, находка относится к XIV веку.

С помощью таких печатей в древности скрепляли важные документы. В настоящее время артефакт специалисты по сфрагистике.

До этого на этом же раскопе была найдена редкая печать новгородского посадника Федора Даниловича, жившего в XV веке.

Также в Великом Новгороде обнаружили усадьбу XIV-XV веков. На территории усадьбы специалисты вскрыли фундаменты жилого дома и других построек. Также было найдено большое количество древнерусских монет и предметов быта эпохи Средневековья.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Великом Новгороде найдена мостовая возрастом 600 лет. По словам специалистов, им удалось найти один из участков Пушкарной улицы. Верхние бревна мостовой были положены в XV веке.

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