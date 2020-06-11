Биологи обнаружили кость в сердце у шимпанзе

Дикие шимпанзе находятся на грани исчезновения из-за сердечно-сосудистых заболеваний, от которых страдают многие представители вида. В связи с этим ученые решили изучить строение их сердца.

Британские биологи из Ноттингенмского университета выяснили, что у некоторых особей шимпанзе в сердце есть крошечные кости Os Cordis, которые играют важную роль в организме.

"Такая особенность характерна для животных с идиопатическим фиброзом миокарда", — сообщили специалисты.

Эта болезнь часто встречается среди шимпанзе. Идиопатический фиброз миокарда, в частности, приводит к развитию опасной аритмии.

Ученые обнаружили кость в сердце шимпанзе с помощью новых методов визуализации, таких как микрокомпьютерная томография.

Так как анатомия шимпанзе во многом совпадает с анатомией человека, то специалисты предполагают, что у некоторых людей тоже могут быть такие сердечные кости.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что биологи обнаружили у шимпанзе зачатки речи.