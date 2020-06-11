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Сбербанк выкупил 72% сервиса 2ГИС

Наука » Технологии

Сбербанк подписал контракт о покупке 72% картографического сервиса 2ГИС, который является одной самых дорогих компаний российского сегмента Интернета. В рамках сделки сервис 2ГИС оценили в 14,3 миллиарда рублей.

Три процента сервиса будут у Mail.ru Group и СП банка. Структуры Леонида Богуславского и Baring Vostok выйдут из капитала 2ГИС.

2ГИС станет частью экосистемы Сбербанка

Еще летом прошлого года представили Сбербанка вели переговоры о сделке с руководством сервиса. Инициатором переговоров была компания 2ГИС, а в Сбербанке увидели в этой сделке возможность "расширить экосистему".

Документы о покупке контрольной доли сервиса, а также договор, согласно которому банк будет вкладывать средства в развитие сервиса, уже подписаны.

Как только ФАС одобрит сделку, она будет считаться закрытой.

Напомним, что картографический сервис 2ГИС появился в 2004 году. На сегодняшний день им пользуются около 50 миллионов человек в месяц.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Сбербанк признали лучшим мировым банком.

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