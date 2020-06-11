Причины, почему нельзя пользоваться чужой зарядкой для телефона

Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган объяснил, почему нельзя заряжать свой смартфон чужим зарядным устройством, так как это представляет угрозу безопасности персональной информации.

Лучше пользоваться оригинальными зарядными устройствами, потому что их копии, произведенные в Китае, могут иметь другие технические характеристики.

"Поддельное зарядное устройство может не только спровоцировать пожароопасную ситуацию, но и вывести из строя адаптер смартфона или программное обеспечение, которое следит за уровнем зарядки", — пояснил специалист.

Кроме того, не стоит пользоваться общественными USB-станциями, так как злоумышленники могут получить к ним доступ и потом удалить следы своего присутствия. То есть хакер может пользоваться гаджетом, как будто у него есть к нему пароль.

Эксперт отметил, что, конечно, не стоит становиться параноиком: у хорошо знакомых людей все же можно попросить зарядку.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Роскачестве рассказали, как защитить смартфон от мошенников.