Телеграм-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева сообщил о том, что до конца этого года в регионе будут закрыты все свалки. Вместо них будут созданы современные комплексы переработки отходов. О том, что они собой представляют, и как эти комплексы влияют на окружающую среду, рассказала заведующая кафедрой экологического мониторинга и прогнозирования экологического факультета РУДН Марианна Дмитриевна Харламова.

"Вопрос в том, не идет ли здесь речь о термической обработке отходов четырех комплексов, которые на сегодняшний момент уже строятся. Я лично очень сомневаюсь, что будут строить еще что-то, кроме них. А там пока термическая обработка, никакой сортировки нет.

Я абсолютно точно знаю, что в строительство этих четырех мусоросжигательных заводов (МСЗ) вложены колоссальные деньги. Я очень сомневаюсь, что будет что-то другое вместо них.

Они могут говорить о том, что эти заводы дополнят еще чем-то. Об этом шел разговор, что после того, как они будут запущены, будут ставиться рядом какие-то еще сортировочные линии. Но пока ни в одной экспертизе лично я не видела проектов этих сортировочных линий.

Влияние МСЗ на окружающую среду

Что касается самой сортировки, зависит от технологий, которые они собирают использовать. Если это современные технологии сортировки такие, как в Германии, то там сильного воздействия на окружающую среду. Просто нужны очистные сооружения. Там нет больших выбросов в воздух, если только какие-то полевые.

А вот что касается сточных вод, то да. Особенно если используется гидросепарация, то тогда должен идти разговор о серьезной очистке этих сточных вод. Как правило, в цивилизованных странах их замыкают в цикл. То есть одну и ту же воду используют по замкнутому контуру", — заключила эксперт.