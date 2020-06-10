Президент России Владимир Путин заявил о том, что комплексный план по поддержке IT-отрасли будет включен в общенациональный план по восстановлению экономики в стране.

"Михаил Владимирович Мишустин уже сказал, что будет подготовлен комплексный план поддержки отрасли. И я еще раз возвращаюсь к этому, это должно быть включено в общенациональный план. Мы так и договорились с председателем правительства, что мы его доработаем в ходе совещания с отраслями и внесем соответствующие поправки. Вот исхожу из того, что так и будет сделано", — сказал Путин по итогам совещания по связи и IT-индустрии.