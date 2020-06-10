Открытие: искусственный мозг тоже нуждается во сне

Специалисты пришли к выводу, что искусственный интеллект также нуждается в сне.

Искусственному мозгу тоже нужно спать

Ученые провели исследование, которое показало, что в процессе самообучения у искусственного интеллекта есть циклы, похожие на фазы сна. Искусственные аналоги мозга благодаря состоянию, похожему на сон, способны справляться с нестабильностью, которая возникает во время непрерывного самообучения.

Специалисты пока не знают, могут ли андроиды видеть сны. Но известно, что они нуждаются в отдыхе.

Когда искусственный аналог мозга занимался самообучением, то в какой-то момент он стал работать нестабильно. Ученые провели эксперимент и подвергли его волнам, похожим на сон, что привело к восстановлению стабильной работы.

Ученые рассчитывают, что благодаря "сну" искусственный мозг будет работает стабильнее.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские специалисты создали концепцию "мозга на чипе".