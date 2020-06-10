Путин поблагодарил работников телекоммуникационных компаний

Президент России Владимир Путин поблагодарил российские телекоммуникационные компании за работу в условиях пандемии коронавируса.

"Я хочу поблагодарить российские телекоммуникационные компании, профильных специалистов, которые в условиях возросшей нагрузки обеспечили непрерывную работу и высокий уровень востребованных сервисов", — сказал Путин на совещании по связи и IT-индустрии.

Президент также отметил, что компании, которые не приостанавливали свою работу, смогли найти много новых клиентов.