Эксперт объяснил, почему не стоит отказываться от самолета SuperJet-100

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов заявил, что в России нужно заменить самолеты SuperJet-100 на Ту-334. Напомним, что "Суперджеты" уже два раза попадали в авиакатастрофы, которые привели к человеческим жертвам.

Данную инициативу прокомментировал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

"Я понимаю, что есть благие побуждения дать дополнительный импульс развитию авиастроения в нашей стране. Но я считаю, что проблем с Sukhoi Superjet-100 нет. Были проблемы с двигателями, причем возникающие по вине французской стороны. В этих самолетах устанавливается двигатель российско-французский SaM146. Также есть проблема с их ремонтом. Я очень надеюсь, что семейство двигателей, которое появится на базе ПД-14 (двигателя с тягой 14 тонн) позволит заменить французский двигатель. Сейчас завершается его сертификация, испытания. Производитель ПД-14 "Пермские моторы".

Самолеты продолжают совершенствовать

Я считаю, что "Объединенная авиационная корпорация" сделала чрезвычайно много для того, чтобы те "детские болезни", которые есть у абсолютно любых лайнеров, в том числе и у хваленных Boeing, исчезли.

В последнее время за счет внедрения новых технологий были значительно повышены тактико-технические характеристики. Например, законцовка крыльев, они из композита загнуты вверх, как мы видим на ряде более передовых самолетах, позволяет еще от 1,5% до 3% топлива в различных режимах экономить. Поэтому если есть высокая степень готовности и не требуется бюджетных средств, то, возможно, наличие еще одной модели было бы неплохим решением.

Особенности внутреннего рынка авиастроения

Наш внутренний рынок небольшой. Сейчас в проектах рассматривается активизация по "Ил-114" — это турбовинтовой самолет для ближних линий.

Я считаю, что здесь определяющую роль в выборе стратегии должно играть руководство Ростеха, куда входит ОАК, руководство Объединенной авиационной корпорации и лично Юрий Борисович Слюсарь. Мы со стороны депутатского корпуса должны создавать те преференции, которые позволят избегать дискриминации на внутреннем рынке. До прошлого года наши авиапроизводители уплачивали НДС в отличие от ввозимых зарубежных самолетах по системе финансового или операционного лизинга. Поэтому я не склонен считать, что данная инициатива позволит более эффективно использовать потенциал отечественных авиастроителей", — заключил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что самолет SSJ-100 с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Тюмени.