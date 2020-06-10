Большой театр завершил проект "Открой историю Большого"

Большой театр совместно со специалистами компании ABBYY завершили работу над масштабным волонтерским проектом "Открой историю Большого".

Это первый опыт реализации совместного проекта музыкальных театров и музеев.

Целью проекта "Открой историю Большого" было оцифровать и систематизировать информацию из коллекции фотографий и бумажных программок для создания электронной базы данных театра.

Программа ABBYY FineReader отсканировала и распознала ценные исторические документы. После этого интеллектуальные технологии ABBYY извлекли из документов необходимую информацию.

В реализации проекта приняли участие более 7800 волонтеров из 60 стран мира, в том числе и из России.

В результате удалось оцифровать и извлечь информацию из:

48 000 афиш;

120 000 программок;

100 000 фотографий.

Вся информация загружена в электронную базу музея Большого театра.

Теперь работники музея должны будут проанализировать все данные и выложить на сайте электронный архив театра. Таким образом, всем желающим будет доступна по-настоящему уникальная информация.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Медведев поручил оцифровать оставшиеся советские законы.