Большой театр совместно со специалистами компании ABBYY завершили работу над масштабным волонтерским проектом "Открой историю Большого".
Это первый опыт реализации совместного проекта музыкальных театров и музеев.
Целью проекта "Открой историю Большого" было оцифровать и систематизировать информацию из коллекции фотографий и бумажных программок для создания электронной базы данных театра.
Программа ABBYY FineReader отсканировала и распознала ценные исторические документы. После этого интеллектуальные технологии ABBYY извлекли из документов необходимую информацию.
В реализации проекта приняли участие более 7800 волонтеров из 60 стран мира, в том числе и из России.
В результате удалось оцифровать и извлечь информацию из:
Вся информация загружена в электронную базу музея Большого театра.
Теперь работники музея должны будут проанализировать все данные и выложить на сайте электронный архив театра. Таким образом, всем желающим будет доступна по-настоящему уникальная информация.
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