В Китае создали программу, превращающую в портрет любые эскизы

В Китае разработана система DeepFaceDrawing, которая способна создавать высококачественные портреты даже из простого наброска.

Стоит отметить, что качество эскиза не имеет значения. Система делает портрет, используя базу фотографий реальных людей. Программа принимает эскиз за основу для синтеза изображений. Алгоритмы сравнивают линии наброска с базой данных и на основе линий создают изображения.

Система состоит из трех модулей. Один из них (компонент вложения) изучает основные объекты исходного эскиза — глаза, нос, рот, а два других преобразуют каждый отдельный компонент в реальные изображения.

Кроме того, у пользователей есть возможность проявить фантазию и добавить, например, какие-нибудь дополнительные детали к образу.

Ранее китайские ученые совместно с коллегами из США научили нейросеть "читать" по губам речь человека. Известно, что искусственный интеллект на это давно способен, однако новая нейросеть умеет "читать" по губам с поразительной точностью.