Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Норильске задержали руководство ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива
Садальский: Ефремов сядет и не будет откупаться от правосудия
Мэр Москвы попросил жителей города соблюдать карантинные рекомендации
Оперштаб: в Москве все меньше новых заболевших
Лукашенко еще не дал согласие на участие в параде Победы в Москве
Собянин: разрешения на массовые мероприятия появятся в начале июля
В Кремле наблюдают за президентскими выборами в Белоруссии
В России напечатают больше 108 миллионов бюллетеней
Попова: между каждым этапом снятия ограничений должно пройти время

В Китае создали программу, превращающую в портрет любые эскизы

Наука » Технологии

В Китае разработана система DeepFaceDrawing, которая способна создавать высококачественные портреты даже из простого наброска.

Стоит отметить, что качество эскиза не имеет значения. Система делает портрет, используя базу фотографий реальных людей. Программа принимает эскиз за основу для синтеза изображений. Алгоритмы сравнивают линии наброска с базой данных и на основе линий создают изображения.

Система состоит из трех модулей. Один из них (компонент вложения) изучает основные объекты исходного эскиза — глаза, нос, рот, а два других преобразуют каждый отдельный компонент в реальные изображения.

Кроме того, у пользователей есть возможность проявить фантазию и добавить, например, какие-нибудь дополнительные детали к образу.

Ранее китайские ученые совместно с коллегами из США научили нейросеть "читать" по губам речь человека. Известно, что искусственный интеллект на это давно способен, однако новая нейросеть умеет "читать" по губам с поразительной точностью.

Последние материалы
В Китае создали программу, превращающую в портрет любые эскизы
Оперштаб: в Москве все меньше новых заболевших
Лукашенко еще не дал согласие на участие в параде Победы в Москве
Собянин: разрешения на массовые мероприятия появятся в начале июля
В России напечатают больше 108 миллионов бюллетеней
В Кремле наблюдают за президентскими выборами в Белоруссии
Попова: между каждым этапом снятия ограничений должно пройти время
Путин, Сталин и права человека: о новом кризисе власти
На Ефремова наденут электронный браслет
Украину не приглашали принять участие в параде Победы в Москве
Популярное
Российский шоу-бизнес
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца

Сын Михаила Ефремова Никита назвал произошедшее ДТП с участием отца "большой трагедией".

Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым
Криминал
Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым
Российский шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Российский шоу-бизнес
Опубликованы результаты первого допроса Михаила Ефремова
Игорь Буккер Миша Ефремов как лицо русской безнаказанности Игорь Буккер Василий Амирджанов Расовые разборки вызвали смысловую идиосинкразию Василий Амирджанов Рустем Сафронов В США грядут перемены после протестной волны Рустем Сафронов
Комментарии
Зеленский назвал условие для восстановления отношений с Россией
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Лукашенко попросил оппонентов не собирать минский "майдан"
Лоза: "Театр и кинематограф не заметят потери Ефремова"
У берегов Сан-Франциско зафиксировали сигналы «кораблей-призраков»
Панин готов сесть в тюрьму вместе с Ефремовым
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
В Швеции назвали имя убийцы премьера Улофа Пальме в 1986 году
Собчак поддержала Ефремова и обвинила общество в двойных стандартах
Любовь Успенская рассказала, что винит себя в инциденте с Ефремовым
Опубликовано фото взорванного в Сирии автомобиля российских военных
Панин готов сесть в тюрьму вместе с Ефремовым
Реакция Ефремова на пьяное ДТП: "Это конец"
Азербайджан готов отвоевать Карабах. Почему медлит?
Политолог Сергей Михеев: плохо, что Путин не диктатор и не царь
Адвокат рассказал, почему Ефремов избежит ареста
Собчак поддержала Ефремова и обвинила общество в двойных стандартах
Экономист Михаил Делягин: план Мишустина ведёт к катастрофе
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Собчак поддержала Ефремова и обвинила общество в двойных стандартах
Коллекторы начали "охоту" на беднеющих россиян
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ