Житель Австралии создал фотоаппарат из картошки

Житель Австралии Колин Лоу создал фотоаппарат из картошки. Причем фотоаппарат нормально работает. Речь идет о пинхоле — камере, в конструкции которой нет линз.

Как работает камера из картофелины?

Принцип работы такой камеры довольно прост: свет проникает в аппарат через небольшое отверстие и проецирует изображение на светочувствительную поверхность пленки или электронного сенсора. Полученные снимки отличаются относительной резкостью.

Глядя на изображение камеры, не совсем ясно, для чего тут картошка, кроме как для создания особого стиля. Иными словами, картофель не является функциональным элементом. То есть картошка не выполняет никаких функций и является лишь декоративным элементом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Калифорнии создали сверхбыструю камеру для записи невидимых процессов.