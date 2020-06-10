У берегов Сан-Франциско зафиксировали сигналы «кораблей-призраков»

Сотрудник одной из морских сторожевых компаний Бьорн Бергман сообщил, что у восточного побережья США были зарегистрированы сигналы 9 коммерческих судов. Однако на самом деле в этом районе никаких кораблей не было.

По словам специалиста, если наложить координаты сигналов на карту, то получится, что некоторые суда подавали их, находясь на суше, а этого быть не могло.

Кроме того, на самом деле районе восточного побережья США не было ни одного корабля.

Как это объяснить?

Скорее всего, причиной данного явления был сбой в работе автоматических идентификационных систем, которые используют для отслеживания морских коммерческих судов.

"Причина явления может быть банальной — владельцы кораблей могли использовать GPS-спуфинг. Так называются технологии, созданные для обмана систем геопозиционирования — они позволяют замаскировать реальные координаты судна и обмануть АИС", — пояснил специалист в области аэрокосмической техники и инженерной механики Тодд Хамфрис.

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