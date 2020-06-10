Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов рассказал агентству РИА "Новости" о том, как прошли испытания самолета МиГ-35.

"Самолет помогает тебе постоянно, а его дружественный интерфейс подсказывает, как будет лучше в той или иной ситуации. Грубо говоря, если вы покупаете телефон или другой гаджет, вы же не читаете инструкцию, а сразу начинаете пользоваться.

Вот так же и в МиГ-35, все интуитивно понятно. Любой современный самолет, в частности МиГ-35, — это как высокотехнологичный гаджет, в котором очень много функций, но в них можно разобраться без инструкции", — отметил собеседник агентства.