Диетолог Наталья Денисова: "Насекомые - пища будущего"

Периодически появляется информация о попытке специалистов "изобрести" продукты из тех или иных насекомых. Недавно ученые задумались о процессе производства тараканьего молока, чтобы спасти человечество от голода.

О том, могут ли насекомые стать альтернативой привычным продуктам питания, рассказала диетолог центра в ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Наталья Денисова.

Насекомые — источник полноценного белка

"Если мы смотрим с точки зрения реальной жизни, то это, скорее всего, пища будущего, потому что насекомые — действительно источник полноценного белка. Поскольку у нас сейчас все-таки есть проблемы с тем, что наше животноводство просто, наверное, не успевает за потребностями человечества, так как население земного шара продолжает неуклонно расти.

Есть такая теория, что процесс производства мяса негативно отражается на состоянии окружающей среды, поэтому человечество озабочено тем, чтобы найти альтернативные источники именно животного белка. В частности, вы, наверное, уже слышали, создаются способы производства искусственного мяса.

Использование насекомых в качестве источника животного белка — это достаточно перспективно, потому что как раз насекомые на нашем земном шаре представлены во всем своем многообразии. Многие ученые считают, что это будет довольно хорошая альтернатива тем продуктам животноводства, которые мы сейчас привыкли использовать в качестве животного белка.

Люди не готовы употреблять в пищу насекомых

Мы пока по своим моральным устоям и по историческим не готовы употреблять насекомых в пищу. Хотя жители азиатских стран активно их едят. Здесь уже, наверное, вопрос культуры, вопрос традиций, то есть такой чисто эмоциональный, исторический вопрос.

Вполне возможно, что для нас те или иные виды насекомых не подойдут именно потому, что они будут вызывать аллергию. Но это на данный момент. В будущем, я вполне допускаю, что человечество действительно отойдет от традиционных источников белка, таких как свинина и говядина.