МТС запустила услугу "Виртуальный номер"

Компания "МТС теперь может предложить своим абонентам подключить до пяти дополнительных виртуальных номеров. При этом не требуется посещение офиса. Абонентам даже не нужно будет покупать SIM-карты. Об этом рассказал представитель компании Алексей Меркутов. Уточняется, что данная услуга доступна только для физических лиц.

Как подключить виртуальный номер?

По словам Меркутова, для этого не нужны никакие специальные смартфоны и планшеты, поддерживающие виртуальные SIM-карты.

Пользователям достаточно просто подключать дополнительные номера в приложении "МТС коннект".

Виртуальный номер будет работать только при подключении к Wi-Fi или мобильному интернету. Стоимость услуги составляет 49 рублей в месяц.

"Пока виртуальные номера смогут подключить жители Москвы и Московской области по повременному тарифу, но тут же после активации можно перейти на пакетный", — сообщил Алексей Меркутов.

В будущем виртуальный номер можно прикрепить к своей реальной SIM-карте, но для этого нужно будет обратиться в салон "МТС".

Виртуальный номер может пригодиться при регистрации на сайте знакомств, в приложениях, на сервисах объявлений и т.д.