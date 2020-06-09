Компания "МТС теперь может предложить своим абонентам подключить до пяти дополнительных виртуальных номеров. При этом не требуется посещение офиса. Абонентам даже не нужно будет покупать SIM-карты. Об этом рассказал представитель компании Алексей Меркутов. Уточняется, что данная услуга доступна только для физических лиц.
По словам Меркутова, для этого не нужны никакие специальные смартфоны и планшеты, поддерживающие виртуальные SIM-карты.
Пользователям достаточно просто подключать дополнительные номера в приложении "МТС коннект".
Виртуальный номер будет работать только при подключении к Wi-Fi или мобильному интернету. Стоимость услуги составляет 49 рублей в месяц.
"Пока виртуальные номера смогут подключить жители Москвы и Московской области по повременному тарифу, но тут же после активации можно перейти на пакетный", — сообщил Алексей Меркутов.
В будущем виртуальный номер можно прикрепить к своей реальной SIM-карте, но для этого нужно будет обратиться в салон "МТС".
Виртуальный номер может пригодиться при регистрации на сайте знакомств, в приложениях, на сервисах объявлений и т.д.
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