"ВКонтакте" запустила функцию распознавания голосовых сообщений

Теперь пользователи социальной сети "ВКонтакте" могут просто нажать одну кнопку, после чего нейросеть расшифрует аудиозапись.

"В отличие от остальных, она учитывает высокую нагрузку платформы, а также русскоязычный сленг и сложные условия записи", — сообщили в пресс-службе компании.

Данная функция доступна в мобильном приложении "ВКонтакте". Некоторые пользователи уже могут ею воспользоваться, у всех остальных она появится в течение недели.

Искусственный интеллект сможет распознавать как полученные, так и отправленные аудиосообщения длительностью до 30 секунд. Это около 90% от всех аудиосообщений, которые записывают в процессе общения в "ВКонтакте".

В перспективе, как сообщили в компании, функция распознавания аудиосообщений появится в версии для компьютера. Также сообщается, что будут расшифровывать и более длинные сообщения.

Каждый месяц 30 млн пользователей "ВКонтакте" пользуются аудиосообщениями.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что соцсеть "ВКонтакте" запустила новый сервис "Клипы".