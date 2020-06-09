Ученым удалось "поймать" движение скорости света - комментарий эксперта

Ученые с помощью супербыстрого микроскопа уловили движение скорости света.

О практической значимости данного открытия рассказал астрофизик, доцент кафедры теоретической физики Челябинского государственного университета Сергей Замоздра.

"Судя по описанию, я понял, что это область называется "фотоника". Это то же самое, что электроника, только вместо электронов уже фотоны "бегают" по оптоволокну или по кристаллам.

Сейчас это направление активно развивается, поскольку в отличие от электронов фотоны друг от друга не отталкиваются. Они могут в большом количестве там накапливаться, перемещаться по кристаллу, в общем, есть свои преимущества. Это необходимо для создания новых быстрых компьютеров. Сейчас это пока используется для Интернета.

Нужно связать электронику и свет

Всем, думаю, знакомо оптоволокно. Там передаются световые импульсы, обычно от красного до голубого. Ключевая деталь здесь в том, чтобы связать электронику и свет, то есть нужны светодиодики какие-то, ну, как вот в фонариках, которые могут очень быстро мигать, переключаться.

И вот именно здесь сложности, чтобы создать такие быстро переключающиеся светодиоды.

Вот это открытие, видимо, с этим и связано, потому что на таких высоких частотах свойства света становятся более явными, потому что свет — это не просто частички, а это все-таки и как бы такие маленькие волны. То есть фотоны, если образно, это такая змейка, у каждой змейки своя длина волны. Все фотоны имеют разную длину волны. Когда на таких высоких частотах идет работа, то это начинает все проявляться.

Перспективы открытия