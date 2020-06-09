Ученые с помощью супербыстрого микроскопа уловили движение скорости света.
О практической значимости данного открытия рассказал астрофизик, доцент кафедры теоретической физики Челябинского государственного университета Сергей Замоздра.
"Судя по описанию, я понял, что это область называется "фотоника". Это то же самое, что электроника, только вместо электронов уже фотоны "бегают" по оптоволокну или по кристаллам.
Сейчас это направление активно развивается, поскольку в отличие от электронов фотоны друг от друга не отталкиваются. Они могут в большом количестве там накапливаться, перемещаться по кристаллу, в общем, есть свои преимущества. Это необходимо для создания новых быстрых компьютеров. Сейчас это пока используется для Интернета.
Всем, думаю, знакомо оптоволокно. Там передаются световые импульсы, обычно от красного до голубого. Ключевая деталь здесь в том, чтобы связать электронику и свет, то есть нужны светодиодики какие-то, ну, как вот в фонариках, которые могут очень быстро мигать, переключаться.
И вот именно здесь сложности, чтобы создать такие быстро переключающиеся светодиоды.
Вот это открытие, видимо, с этим и связано, потому что на таких высоких частотах свойства света становятся более явными, потому что свет — это не просто частички, а это все-таки и как бы такие маленькие волны. То есть фотоны, если образно, это такая змейка, у каждой змейки своя длина волны. Все фотоны имеют разную длину волны. Когда на таких высоких частотах идет работа, то это начинает все проявляться.
Данное открытие позволит сделать так, чтобы суперкомпьютер еще быстрее считал, прогноз погоды будет точнее, можно будет точнее рассчитать обтекание самолета, корабля, рассчитать траекторию космических аппаратов и так далее, то есть сфер, где это можно будет использовать", — заключил эксперт.
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