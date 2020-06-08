Эксперт: оценить неуязвимость системы электронного голосования нельзя

Электронное голосование за поправки в Конституцию пройдут в двух российских регионах — Москве и Нижегородской области. Организаторы сообщили, что систему значительно усовершенствовали, она будет в три раза надежнее той, что использовалась на выборах в Московскую городскую думу.

Насколько сложно будет взломать эту систему, оценил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

"Нужно знать технические решения, на базе которых это все реализовано для того, чтобы быть уверенным, что все стабильно и невозможно взломать. Но опять же для взлома можно использовать значительные вычислительные ресурсы. И он может случиться, как бы там ни было. Я согласен, что криптостойкость — это важная составляющая. Но не забывайте, что любая система является уязвимой не только с точки зрения техники, но и с точки зрения человека, который пользуется этой системой. И здесь предвосхитить все проблемные места — это не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Но то, что с точки зрения технологического уровня учтены ошибки, сделана работа над ошибками и в данном случае система улучшена, наверное, это показатель. Здесь невозможно предвосхитить то, откуда может прийти уязвимость", — пояснил эксперт.

Он отметил, что система создана умными людьми, которые проектируют ее разумным образом и защищают от потенциальных атак, которые на данный момент известны им и, может быть, вообще в мире.