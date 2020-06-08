Путин одобрил блокировку приложений с пиратским контентом

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому блокировке подлежат все мобильные приложения, которые нарушают авторские и смежные права.

Проект закона был внесен в Госдуму ещё в 2018 году, однако депутаты проголосовали за документ только в мае текущего года.

Согласно закону, после получения обращения от правообладателя определяется владелец информационного ресурса, на котором размещено приложение. У владельца платформы после получения предупреждения от Роскомнадзора есть сутки, чтобы уведомить разработчика приложения о необходимости ограничить доступ к его продукту.