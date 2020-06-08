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Эксперт высказалась об аналоге инсулина на основе яда морских улиток

Наука

Биологи создали быстродействующий аналог инсулина на основе яда морских улиток-конусов. По словам специалистов, открытый инсулин снижает риск развития гипергликемии и ряда других тяжелых осложнений у людей с диабетом.

Данную разработку прокомментировала врач Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Елена Андреева.

"У нас уже были свиные инсулины. Могут быть какие угодно инсулины. Но пока свиные инсулины плохо себя показали.

Что будет с инсулином на основе яда улиток, пока не могут сказать. Должны проводиться клинические исследования для того, чтобы можно было что-то сказать, как они себя покажут.

Можно изобрести все, что угодно. Должны проводиться клинические исследования, сначала на лабораторных животных, крысах, например, потом уже на людях. Только после проведения клинических исследований можно что-то сказать.

Но в любом случае, хорошо, что ученые работают над созданием чего-то нового", — заключила эксперт.

 

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