Искусственно созданную мини-печень человека пересадили крысам

В рамках реализации научного проекта ученые создали функциональную мини-печень на основе клеток человеческой кожи.

В результате ученые смогли успешно пересадить печень животным.

Эксперты сообщили, что печень, выращенная в лабораторных условиях, функционирует также, как и обычный орган: она способна выделять мочевину и желчные кислоты.

Над созданием печени специалисты работали в течение месяца. Для того, чтобы создать мини-печень, они перепрограммировали клетки человеческой кожи в стволовые клетки. После этого их пересадили в печень крысы с ее собственными клетками.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что немецкие ученые сделали прорыв на пути к пересадке сердца от свиньи к человеку. Поскольку спрос на органы опережает предложение и, вероятно, пока так и будет, исследователи рассматривали ксенотрансплантацию - размещение органов животных в человеческом теле — как альтернативу. Но пока данный метод не является достаточно безопасным для испытания на людях.