Супербыстрый микроскоп уловил движение скорости света

Ранее такого рода наблюдения специалисты проводили только с помощью компьютерных моделей. Для того чтобы провести новый эксперимент, израильские ученые использовали просвечивающий электронный микроскоп. В процессе исследования фотонных полостей они применили микроскопию.

Наноскопические кристаллы имеют особенности, благодаря которым ученые получили возможность увидеть взаимодействие фотонов и электронов в границах наноматериала, наблюдая при этом движение света.

"Это первый случай, когда мы можем видеть движение света, а не полагаться на компьютерное моделирование", — сообщили специалисты.

Ученые считают, что в перспективе данное открытие позволит усовершенствовать процесс вычислений в квантовых компьютерах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские изобретатели создали самую быструю камеру в мире. Она позволит фотографировать прозрачные и невидимые процессы. Устройство способно сделать 10 триллионов снимков и даже зафиксировать движение света.