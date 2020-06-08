Банковские приложения могут представлять опасность утечки данных

Глава АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин сообщил, что использование банковских приложений на смартфоне может привести к утечке персональных данных и краже средств со счета.

Известно, что банковские приложения пользуются популярностью. Но для того чтобы предотвратить утечку персональных данных и хищение средств, нужно установить на смартфон антивирусы.

Также не стоит давать смартфону доступ к счетам, на которых хранятся большие суммы.

"Приложения, которые доступны для скачивания из онлайн-магазина, не всегда являются официальными банковскими приложениями. Часто их используют для сбора персональных данных с целью последующей перепродажи третьим лицам", — сообщил гендиректор АНО "Цифровые платформы".

Cпециалисты из Positive Technologies считают, что обычные хакеры легко смогут похитить денежные средства из каждого второго мобильного банка. Они протестировали 14 наиболее популярных программ для операционных систем iOS и Android, которые были скачаны более 500 тысяч раз из App Store и Google Play.