Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Минфин направил 600 млрд рублей для поддержки россиян и экономики
Куйвашев отменит карантин в Свердловской области с 9 июня
Путин знает о ситуации с "Бесогон ТВ"
Концентрация вредных примесей в воде в Норильске превышена в 60 раз
Можно ли ограничить доминирование Google на рынке онлайн-поиска?
Россияне смогут выехать за рубеж для работы, учебы и лечения
Иванович покинет "Зенит" в конце июля
Эксперт рассказал о методе поиска внеземных цивилизаций
Центробанк РФ прогнозирует в июне инфляцию в 0,2%

Эксперт объяснил происхождение древних пирамид в Мексике

Наука

Ученые Национального института антропологии и истории Мексики опубликовали результаты исследования, которое объясняет, зачем древние жители Центральной Америки строили пирамиды. Специалисты пришли к выводу, что древние жители Мезоамерики пытались таким образом подражать природе.

Выводы мексиканских ученых прокомментировал главный редактор журнала "Латинская Америка" РАН Владимир Евгеньевич Травкин.

"Эта информация не новая. Если вы посмотрите на горы, они действительно пирамидальной формы, и они всегда вызывают уважение у населения. Обычно это вулканы, есть какие-то извержения, то есть какая-то таинственная загадка всегда вокруг гор есть.

Пирамиды ассоциировались с горами

Я думаю, что строители египетских пирамид имели в виду тоже горы. Это понятно, что были какие-то ассоциации. Если хочешь создать что-то величественное, обратись к форме пирамидальной. Я думаю, это имеет большое значение. А дальше уже это все наполнялось каким-то содержанием в зависимости оттого, какие были верования, какой был уровень знаний и так далее. И эти пирамиды использовались самым разным образом.

Все это зависело от уровня астрономических знаний, от уровня наблюдения за светилами — за Солнцем, за Луной. Недаром эти пирамиды часто носят имя светил Солнечной системы, не только планет, но и звезд. Поэтому эти ассоциации вполне естественны.

В частности, есть пирамида Луны недалеко от Мехико, есть пирамиды, которые в другой зоне — в зоне майя, поближе к Гватемале, Центральной Америке. Они очень похожи друг на друга. Это говорит о связях между различными народами, которые населяли Мексику в доиспанские, доколумбовые времена.

Значение пирамид

И эти пирамиды служили для проведения каких-то ритуалов очень важных, связанных со сбором урожая, какие-то пирамиды показывали время — так были поставлены, что солнечные лучи определенным образом падали на определенное изображение и фигуры, это показывало, что наступило время сбора урожая. Такое хозяйственное, жизненно важное для местного населения значение.

Меня ничем не удивило, что нынешние исследователи связали каким-то образом форму этих сооружений с естественными природными артефактами как горы. Может быть, "артефакт" — не то слово, но именно с горами. Мексика — страна горная, там есть очень интересные пики, они, в частности, видны всегда тем, кто наблюдает какие-то пейзажи и пользуется этим", — заключил эксперт.

 

Последние материалы
Иванович покинет "Зенит" в конце июля
Эксперт рассказал о методе поиска внеземных цивилизаций
Мария Захарова рассказала о формировании гуманитарных списков
Центробанк РФ прогнозирует в июне инфляцию в 0,2%
"Локомотив" и "Динамо" провели матч с согласия Роспотребнадзора
Асмус: встречаюсь с Харламовым по ночам у холодильника
С 1 июля в России откроется туристический сезон
Звезда Comedy Woman Наталия Медведева призналась, что ходит к психологу
Эпидемиолог: 20% жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусу
Пловчиху Ефимову заметили среди протестующих в США
Популярное
Здоровье
Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке

Врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, рассказал о таинственном исчезновении коронавируса из города.

Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
В Москве завершилась церемония прощания с артистом Михаилом Кокшеновым
Новости Москвы сегодня
В Москве завершилась церемония прощания с артистом Михаилом Кокшеновым
Российский шоу-бизнес
Панин назвал Кокшенова "бездарностью"
Новости Украины
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Усам Оздемиров В поисках "русских Илонов Масков" Усам Оздемиров Василий Амирджанов Экологи предложили монументальные формы протеста Василий Амирджанов Руслан Веснянко Первый год президента Зеленского: достижения, провалы, перспективы Руслан Веснянко
Комментарии
Как Россия может собрать новый СССР
"Яблоко" против — но оставляет России варианты
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших в США россиян
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Как Россия может собрать новый СССР
В поисках "русских Илонов Масков"
Как Россия может собрать новый СССР
Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
Россияне, которые поучаствуют в голосовании, поддержат поправки
В поисках "русских Илонов Масков"
"Вулканами Камчатки" будет заведовать экс-коллега Чубайса по "РОСНАНО"
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Домик у моря легче купить, чем содержать
Сергей Шнуров порекомендовал певице Валерии посетить больницу
Ошибка исправлена: поправку "про обнуление" вернули в список
Ошибка исправлена: поправку "про обнуление" вернули в список
Политолог сравнил беспорядки в США с ситуацией на Украине
Китайская версия GPS почти завершена
Депутата Елену Шувалову уволили с помощью голосования
Что стоит за призывами не голосовать за поправки в Конституцию
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ