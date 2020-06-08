Ученые Национального института антропологии и истории Мексики опубликовали результаты исследования, которое объясняет, зачем древние жители Центральной Америки строили пирамиды. Специалисты пришли к выводу, что древние жители Мезоамерики пытались таким образом подражать природе.

Выводы мексиканских ученых прокомментировал главный редактор журнала "Латинская Америка" РАН Владимир Евгеньевич Травкин.

"Эта информация не новая. Если вы посмотрите на горы, они действительно пирамидальной формы, и они всегда вызывают уважение у населения. Обычно это вулканы, есть какие-то извержения, то есть какая-то таинственная загадка всегда вокруг гор есть.

Пирамиды ассоциировались с горами

Я думаю, что строители египетских пирамид имели в виду тоже горы. Это понятно, что были какие-то ассоциации. Если хочешь создать что-то величественное, обратись к форме пирамидальной. Я думаю, это имеет большое значение. А дальше уже это все наполнялось каким-то содержанием в зависимости оттого, какие были верования, какой был уровень знаний и так далее. И эти пирамиды использовались самым разным образом.

Все это зависело от уровня астрономических знаний, от уровня наблюдения за светилами — за Солнцем, за Луной. Недаром эти пирамиды часто носят имя светил Солнечной системы, не только планет, но и звезд. Поэтому эти ассоциации вполне естественны.

В частности, есть пирамида Луны недалеко от Мехико, есть пирамиды, которые в другой зоне — в зоне майя, поближе к Гватемале, Центральной Америке. Они очень похожи друг на друга. Это говорит о связях между различными народами, которые населяли Мексику в доиспанские, доколумбовые времена.

Значение пирамид

И эти пирамиды служили для проведения каких-то ритуалов очень важных, связанных со сбором урожая, какие-то пирамиды показывали время — так были поставлены, что солнечные лучи определенным образом падали на определенное изображение и фигуры, это показывало, что наступило время сбора урожая. Такое хозяйственное, жизненно важное для местного населения значение.

Меня ничем не удивило, что нынешние исследователи связали каким-то образом форму этих сооружений с естественными природными артефактами как горы. Может быть, "артефакт" — не то слово, но именно с горами. Мексика — страна горная, там есть очень интересные пики, они, в частности, видны всегда тем, кто наблюдает какие-то пейзажи и пользуется этим", — заключил эксперт.