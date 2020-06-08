Федеральные власти США планируют изучить вопрос о том, как можно ограничить влияние Google на рынке онлайн-поиска. С этой целью будет проводиться антимонопольное расследование в отношении компании, сообщили представители DuckDuckGo Inc, конкурирующей с корпорацией.
О том, возможно ли ограничить доминирование корпорации Google на рынке цифровой рекламы, рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Юрьевич Кусков.
"Рынок цифровой рекламы поисковиков сосредоточен в Соединенных Штатах Америки, много вопросов, связанных с присутствием Google и по большому счету превалирующим вариантам на рынках США и Европы.
Поэтому интерес к тому, чтобы разнообразить, мне понятен. Я думаю, что это сделать можно. К тому же в Соединенных Штатах Америки, где достаточно оперативно решается вопросы различного экономического склада, я думаю, что это будет сделано.
Google останется непоколебимым гигантом
Но Google будет таким же интернет-гигантом, как и был. Просто, наверное, появятся альтернативные варианты.
Может Amazon займется, может быть, еще кто-то, кто займется подобными вещами, чтобы доля поисковых запросов Google не превышала 50% или какого-то определенного количества", — заключил эксперт.
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