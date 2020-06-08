Можно ли ограничить доминирование Google на рынке онлайн-поиска?

Федеральные власти США планируют изучить вопрос о том, как можно ограничить влияние Google на рынке онлайн-поиска. С этой целью будет проводиться антимонопольное расследование в отношении компании, сообщили представители DuckDuckGo Inc, конкурирующей с корпорацией.

О том, возможно ли ограничить доминирование корпорации Google на рынке цифровой рекламы, рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Юрьевич Кусков.