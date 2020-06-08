В сентябре 2020 года Китай планирует запустить самый большой в мире телескоп под названием FAST. Диаметр его объектива составляет 500 метров. Китайские ученые заявили, что данный телескоп поможет ученым отыскать в космическом пространстве представителей внеземных цивилизаций.
О том, что на сегодняшний день известно о поисках представителей внеземных цивилизаций, рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Андреевич Эйсмонт.
"На самом деле есть какие-то способы поискать признаки жизни. Что касается телескопа, если речь идет о поисках внеземного разума, то такого рода поиски длились, наверное, лет 50. То есть в течение этого времени финансировался проект SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) — поиск внеземного разума. Буквально в прошлом году этот проект, к сожалению, был закрыт.
Поиски внеземных цивилизаций ни к чему не привели
Для поиска внеземной жизни была задействована целая сеть радиотелескопов на Земле, которые эти радиосигналы фиксировали, затем анализировали. Анализировали с целью обнаружить в этих сигналах какие-то признаки разумной информации и вообще какой-то информации неприродного происхождения.
Были у них какие-то попытки истолковать то, что поначалу выглядело, как такие сигналы. Но более тщательный анализ каждый раз оставлял все-таки эти идеи относительно того, что этот сигнал принадлежит внеземной цивилизации. Вот эти попытки не увенчались успехом. Хотя здесь, наверное, есть смысл вспомнить о первом подозрении на существование внеземных цивилизаций.
Это открытие пульсаров в радиодиапазоне. Это как раз маленький зеленый человечек. Там очень быстро выяснилось, что нет. Хоть и регулярные сигналы, конечно, не принадлежали какой-то внеземной цивилизации", — заключил эксперт.
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