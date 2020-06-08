Эксперт рассказал о методе поиска внеземных цивилизаций

В сентябре 2020 года Китай планирует запустить самый большой в мире телескоп под названием FAST. Диаметр его объектива составляет 500 метров. Китайские ученые заявили, что данный телескоп поможет ученым отыскать в космическом пространстве представителей внеземных цивилизаций.

О том, что на сегодняшний день известно о поисках представителей внеземных цивилизаций, рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Андреевич Эйсмонт.